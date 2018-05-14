Telegram обжаловал блокировку в Мосгорсуде

Юристы подали жалобу 11 мая. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В апелляционной жалобе приводятся доводы о том, что заявление о блокировке Telegram подано неуполномоченным лицом, судом нарушен процессуальный порядок рассмотрения заявления, суд допустил грубейшие нарушения принципа состязательности и права компании на защиту, а также не обосновал необходимость вводимых в отношении компании ограничений.

В результате действий работы Роскомнадзора по блокировке месенджера были заблокированы 20 млн IP-адресов. По словам Чикова, это оказало пагубное влияние на другие интернет-сервисы, не имеющие ничего общего с Telegram, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск о блокировке Telegram в России. Ограничение доступа будет действовать до предоставления ФСБ ключей для дешифрования переписки. Провайдеры 16 апреля начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Пресс‐секретарь президента Дмитрий Песков завел себе аккаунт в мессенджере ICQ.

Роскомнадзор начал блокировать VPN-сервисы для обхода блокировки мессенджера Telegram. В ведомстве заявили, что ряд IP-адресов Google подвергся блокировке из-за того, что их используют для подключения к мессенджеру Telegram.

Горячая линия по вопросам блокировки Telegram была создана 17 апреля в связи с сообщениями о сбоях в работе некоторых сторонних интернет-ресурсов. Меры, связанные с блокировкой мессенджера Telegram в России, вызвали проблемы в работе более 400 различных ресурсов в Интернете.

Мессенджер Telegram 8 мая подал апелляцию в ВС по делу о блокировке.

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