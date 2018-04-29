Telegram восстановил работу в России

Об этом начали сообщать пользователи.

Работа мессенджера в России восстановлена. Причиной сбоя стало отключение электричества в Нидерландах.

«Ведутся восстановительные работы после масштабного отключения питания в окрестностях Амстердама», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте мессенджера в Twitter.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 апреля в работе мессенджера произошел масштабный сбой. Сервис был не доступен для пользователей в странах Европы, Азии и США.

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