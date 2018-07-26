Telegram запустит «паспорта» пользователей

26 июля в 19:23

Мессенджер объявил о запуске новой функции для идентификации пользователей.

Telegram Passport — единый способ для авторизации пользователей в сервисах, где требуется подтверждение личности. Она позволяет однажды загрузить документы при помощи мессенджера, а затем делиться своими данными с сервисами, которые требуют подтверждения личности — например, финансовыми сервисами, ICO и другими.

Все документы, удостоверяющие личность, будут храниться в облаке Telegram и будут защищены шифрованием. Для мессенжера эти данные просто «тарабарщина», он не будет иметь доступа к информации.Telegram Passport может собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить сфотографироваться пользователя, пишут «Ведомости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск о блокировке Telegram в России. Провайдеры 16 апреля начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Пресс‐секретарь президента Дмитрий Песков завел себе аккаунт в мессенджере ICQ.

Роскомнадзор начал блокировать VPN-сервисы для обхода блокировки мессенджера Telegram. В ведомстве заявили, что ряд IP-адресов Google подвергся блокировке из-за того, что их используют для подключения к мессенджеру Telegram.

Горячая линия по вопросам блокировки Telegram была создана 17 апреля в связи с сообщениями о сбоях в работе некоторых сторонних интернет-ресурсов. Меры, связанные с блокировкой мессенджера Telegram в России, вызвали проблемы в работе более 400 различных ресурсов в Интернете.

Мессенджер Telegram 8 мая подал апелляцию в ВС по делу о блокировке. Решение суда о блокировке вступило в силу 15 мая.

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