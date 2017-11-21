Телеканал «Кубань 24» наградили за освещение выборов депутатов ЗСК

«Кубань 24» заняла первое место среди телекомпаний, которые освещали выборы депутатов ЗСК шестого созыва.

В избирательной комиссии Краснодарского края 21 ноября подвели итоги конкурса. Почетные грамоты и благодарственные письма получили журналисты печатных, электронных и интернет-СМИ края, руководители компаний, представители общественных организаций, объединений, правоохранительных органов. Тех, кто принимал участие в подготовке и проведении избирательной кампании в регионе, за совместную работу поблагодарил председатель крайизбиркома Алексей Черненко.

«Это плод совместной работы большого, огромного количества органов, организаций, людей, которые причастны к подготовке и проведению избирательной кампании. Мы вместе с вами реализуем простую задачу, но достаточно важную — мы с вами формируем органы государственной власти, органы местного самоуправления», — сказал Алексей Черненко.

Он также отметил, что впереди большая работа — подготовка к главной политической кампании страны. В марте россияне выберут президента.

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