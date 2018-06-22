Телеканал «Кубань 24» покажет Губернаторский бал в прямом эфире

Губернаторский бал пройдет 24 июня в Краснодаре. В нем будут участвовать 1,8 тыс. лучших выпускников региона.

Трансляция начнется в 20:30. Бал можно будет посмотреть на сайте телеканала и в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассниках».

Выпускной состоится на площади перед Законодательным собранием края. Перед этим выпускники пройдут колонной по улице Красной.

Школьники разучили движения 15 танцев. Репетиции шли несколько месяцев. Выпускники покажут вальс, танго, твист, кубанские пляски, еврейский шаббат, армянский лорке и танцы других народов мира. Одним из самых сложных танцев в этом году стало военное танго — дань уважения Победе в Великой Отечественной войне.

Завершится бал флешмобом, который сочинили сами выпускники. Дети поблагодарят школу, учителей и родителей.

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