Телеканал «Кубань 24» покажет интервью с Евгением Первышовым

Глава Краснодара Евгений Первышов дал телеканалу «Кубань 24» эксклюзивное интервью.

— Какие проблемы, которые стоят перед вами как перед главой города, кажутся наиболее острыми и актуальными?

— Сейчас все эти проблемы на слуху. Все обращения граждан мы видим, обращаем внимание на это. Они сетуют на социальные проблемы, связанные с детскими садами, школами, поликлиниками, а также транспортной инфраструктурой, дорогами, жилищным строительством, зелеными зонами. Это самые острые вопросы, которые на сегодняшний день в городе существуют.

— Закончилась ли сложная экономическая ситуация в стране на примере Краснодара?

— Мы это ощущаем в порядке получения субсидий, субвенций, дотаций, которые могли бы в большем количестве приходить для муниципалитета. Но в части выполнения собственного бюджета, собираемости и поступлении денег, которые мы направляем в консолидированный бюджет Краснодарского края, все показатели выполняются.

— Вы говорили, что Краснодару нужен 1 трлн рублей для обеспечения потребностей города. Какие средства необходимы для решения первостепенных задач?

— Что такое 1 трлн рублей? Это чистая математика. Если мы возьмем все нерешенные проблемы, перспективные планы, которые необходимо решать, то приблизительно такая сумма и выйдет. Смотря на нынешние проблемы, можно говорить о серьезном финансировании. Например, требуются значительные суммы для строительства социальных объектов. Потребность в этом в ближайшей перспективе будет составлять от 20 до 30 млрд рублей.

Полностью интервью с мэром Краснодара смотрите в эфире телеканала 8 июля в 12:30.

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