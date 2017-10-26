Телеканал «Кубань 24» покажет прямую трансляцию Дня урожая

Праздник можно будет посмотреть в прямом эфире 28 октября с 12:00.

День урожая проведут в краснодарском дворце спорта «Олимп», перед которым с 10:00 будут работать казачьи курени и ярмарка с кубанской продукцией. Гостям представят блюда кубанской кухни. Будет работать контактный зоопарк, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Официальная часть праздника начнется в 12:00. На мероприятии отметят заслуги отдельных работников, предприятий АПК. Победителей определят в 80 номинациях. Чествовать будут передовиков 18 различных отраслей. В 13:00 запланирован концерт.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», традиционно чествование кубанских передовиков проходило летом. Однако по просьбе самих аграриев краевые власти перенесли дату на осень.

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