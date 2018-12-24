Ежегодную акцию для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, провели общественники и правоохранители края.

Дед Мороз вместе со Снегурочкой разыгрывает представление для детей.

«Поздравление с Новым годом — это святое действие, которое ждет каждый ребенок. А для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, это вдвойне дорого, потому что для этого ребенка как ни для кого другого важно ожидание чуда», — сказал представитель общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю Василий Бабак.

Цель такой акции не просто вручить подарки, а показать, что в обычной жизни волшебству тоже есть место. Полицейский Дед Мороз будет ходить в гости до 15 января.

Все новости по теме:

Новый год — 2019

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник