Ежегодную акцию для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, провели общественники и правоохранители края.
Дед Мороз вместе со Снегурочкой разыгрывает представление для детей.
«Поздравление с Новым годом — это святое действие, которое ждет каждый ребенок. А для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, это вдвойне дорого, потому что для этого ребенка как ни для кого другого важно ожидание чуда», — сказал представитель общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю Василий Бабак.
Цель такой акции не просто вручить подарки, а показать, что в обычной жизни волшебству тоже есть место. Полицейский Дед Мороз будет ходить в гости до 15 января.
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Новый год — 2019
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