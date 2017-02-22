Телеканал «Кубань 24» посетили победители конкурса юных журналистов

Телеканал «Кубань 24» 22 февраля посетили победители краевого конкурса юных журналистов «Первый репортаж».

Участие в нем приняли школьники со всех уголков Кубани. Подростки должны были снять видеоработы в нескольких номинациях: «портфолио», «герой нашего времени» и «юный эколог». Школьники рассказали о своих работах.

— Решила принимать участие в конкурсе, потому, что мне очень нравится фотографировать и снимать.

— Я снял ролик о казачестве, где рассказал историю. Хотел бы знать об этом больше.

— Я решила принимать участие в конкурсе, потому что хотела стать знаменитым журналистом.

Авторам самых интересных материалов вручили памятные подарки и провели экскурсию по телекомпании. Ребята побывали на съемках программы «Шустрое утро», пообщались с ведущими и дали интервью для программы «Все по-взрослому». Этот проект в конце ноября выиграл всероссийский конкурс «ТЭФИ-Регион». Бронзовый «Орфей» стал шестым в коллекции наград, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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