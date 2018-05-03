Телеканал «Кубань 24» в прямом эфире покажет парад Победы в Краснодаре

Прямая трансляция стартует в 9 мая 11:00. В это время начнется торжественное прохождение колонн.

Затем начнется праздничный эфир «Наш день Победы». Корреспонденты «Кубань 24» расскажут, как проходит Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк». Зрителей ждут включения из городов и районов края.

Во всех кабельных сетях телеканал «Кубань 24» находится на 21-й кнопке, он также доступен в спутниковых пакетах Триколор и НТВ+.

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