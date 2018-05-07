Телеканал «Кубань 24» в прямом эфире покажет празднование Дня Победы

07 мая в 07:57

В 11:00 9 мая стартует трансляция праздничного шествия в Краснодаре.

По центру краевой столицы проедет боевая техника, пройдут военные и курсанты. Затем эфир продолжит праздничный эфир «Наш День Победы». Корреспонденты «Кубань 24» расскажут, как проходит всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк», зрителей ждут включения из городов и районов края.

Во всех кабельных сетях телеканал «Кубань 24» находится на 21-й кнопке, он также доступен в спутниковых пакетах «Триколор» и НТВ+.

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