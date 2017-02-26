Телеканал «Кубань 24» в прямом эфире расскажет новости инвестфорума в Сочи

В Сочи 27 февраля стартует Российский инвестиционный форум. Сейчас идут последние приготовления. Свою работу на форуме традиционно начнет и выездная студия телеканала «Кубань 24».

В течение двух дней корреспонденты в прямом эфире будут рассказывать о самых важных событиях инвестиционного форума. Прямые включения будут проходить в программах «Факты», «Деловые факты», «День Кубань 24», «Через край».

«К нам в режиме нон-стоп приходят представители власти, бизнеса, эксперты. Первые гости уже побывали в студии телеканала. Их интервью можно будет увидеть утром 27 февраля в эфире «Кубань 24″», — рассказала главный редактор телеканала Ольга Величкина.

Открытая студия разместилась в центре экспозиции Краснодарского края. Зрители «Кубань 24» первыми узнают обо всех главных событиях форума и самых важных подписанных соглашениях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» телеканал «Кубань 24» подписал соглашение об открытии удаленной студии в Сочи. Это первая в России удаленная студия региональной компании.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре 2016 года принял решение перенести Международный инвестиционный форум «Сочи-2017» на февраль. В декабре 2016 года премьер подписал распоряжение о переименовании Международного инвестиционного форума, который ежегодно проходит в Сочи. Согласно документу, мероприятие будет носить название «Российский инвестиционный форум». Он пройдет 27-28 февраля. Краснодарский край представит на форуме более 500 проектов.

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