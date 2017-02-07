Телеканал «Кубань 24» занял первое место в рейтинге цитируемости

Телеканал «Кубань 24» по итогам 2016 года занял первое место в рейтинге медиаресурсов Краснодарского края.

Компания «Медиалогия» составила топ-20 самых цитируемых СМИ региона. Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости. Для телеканала он составил 256,3.

На втором месте — портал «Юга.ру», замыкает тройку «Живая Кубань».

Исследования проводили с 1 января по 31 декабря 2016 года, сообщается на сайте «Медиалогии».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», телерадиокомпания лидировала в рейтинге цитируемости и в 2015 году, а также по итогам первого квартала 2016 года.

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