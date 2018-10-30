Телеведущая Екатерина Андреева в Мостовском районе рассказала о леопардах

Она посетила Краснодарский край и Республику Северная Осетия-Алания в качестве посла Всемирного фонда дикой природы.

Мостовский район — одно из ключевых мест обитания восстанавливаемой популяции леопардов. Туда посол WWF России отправилась в первую очередь. Вместе с учителями географии и биологии Андреева посетила заповедную территорию и установила фотоловушку, в объектив которой возможно попадет один из леопардов.

На следующий день телеведущая рассказала о своем опыте школьникам районного центра. Участниками встречи стали почти 100 учащихся из различных школ Мостовского района, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе отделения «Российский Кавказ» WWF России.

Аналогичный урок прошел в городе Беслан Республики Северная Осетия.

Уроки WWF России «Знакомство с леопардом» доступны для скачивания на сайте заповедныйурок.рф.

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