Телеведущая Яна Чурикова посетит Новороссийск

Встреча участников Российского движения школьников с сопредседателем РДШ, телеведущей и журналистом пройдет 15 апреля.
Для школьников организуют пресс-подход, на котором они зададут вопросы Яне Чуриковой, сообщили интернет-порталу» Кубань 24» в пресс-службе управления молодежной политики минобрнауки Краснодарского края.
Встречу организуют краснодарское региональное отделение «Российское движение школьников», «Российский Союз сельской молодежи», администрация Новороссийска совместно с министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
Встреча пройдет в гимназии № 2 в 13:00, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
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