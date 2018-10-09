Телеведущая заявила о нападении Кокорина и Мамаева на ее водителя

После инцидента, который произошел в Москве 8 октября, ведущая Первого канала Ольга Ушакова и ее водитель написали заявление в полицию.

Конфликт с водителем Ушаковой произошел за час до драки в кафе. По данным Mash, футболисты около 7:00 вышли из заведения и стали пинать машины на парковке. Водитель сделал им замечание. После этого футболисты избили его и скрылись.

У потерпевшего диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму, он находится в реанимации.

Сама телеведущая отказалась говорить о личностях напавших, однако СМИ сообщили, что в драке участвовали футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев. Результатов по обращению в полицию пока нет, сообщается в Telegram-канале сетевого издания «Говорит Москва».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее СМИ распространили информацию о том, что игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после драки в кафе возбудили дело.

Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки.

Футбольный клуб «Краснодар» 8 октября выступил с заявлением по поводу драки в московском кафе, одним из участников которой, по сообщениям СМИ, являлся полузащитник «быков» Павел Мамаев. В клубе подчеркнули, что считают неприемлемыми и осуждают любые формы насилия.

Ранее Павел Мамаев и Александр Кокорин уже попадали в скандальную ситуацию — из-за вечеринки в Монако после вылета сборной России с Евро-2016. Футболисты отдыхали в одном из клубов в Монте-Карло. Во время вечеринки они курили кальян и угощали всех присутствующих шампанским, на которое потратили 250 тыс. евро.

Штраф игрока ФК «Краснодар» Мамаева за вечеринку в Монако пошел на лечение ребенка.

ФК «Краснодар» 7 октября на выезде проиграл «Зениту». Матч завершился со счетом 2:1. Гол в составе «быков» забил Мамаев.

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