Темой форума школьников в Туапсинском районе стали выборы президента

ВДЦ «Орленок» принимает форум активистов школьного самоуправления России.

Мероприятие собрало активистов ученического самоуправления, лидеров детских и молодежных объединений из 14 регионов России. Всего приехали 260 детей.

Главной темой форума стали предстоящие выборы президента страны.

Программа встречи включила уроки гражданственности и парламентские уроки — ребятам рассказывают об их гражданских правах и обязанностях, они обсуждают роль активной гражданской позиции каждого в жизни страны и изучают избирательное право, сообщает пресс-служба ВДЦ.

Полученные знания юные активисты учатся применять на практике. Они создали свой город Стремлений, самостоятельно организовали и провели избирательную кампанию и дебаты «Гражданский лидер сегодня», выбрали мэра и назначили руководителей департаментов.

О проделанной работе дети отчитываются на праздниках своего города, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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