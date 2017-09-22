Температура воздуха на Кубани опустится на 6 °С

По данным синоптиков, 23 сентября ожидается дождь. Осадки будут настолько сильными, что МЧС объявило экстренное предупреждение.

Ливни и шквалистый ветер обрушатся на Черноморское побережье, Краснодар и другие территории края. Температура воздуха опустится ниже на 6-7 °С. В море ожидается шторм, могут образоваться смерчи. МЧС региона рекомендует жителям и гостям края воздержаться от походов в горы и купания в море.

«Дожди местами будут сильными. Они в основном пройдут в дневное время, местами прогремят грозы. Ветер усилится до 13-18 м/с», — сообщил начальник краевого центра прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Тучи над Кубанью рассеются 24 сентября, но жары уже не будет. На следующей неделе дневные температуры в среднем опустятся до 18 °С, ночью будет около 10 °С.

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