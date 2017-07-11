Темрюк принял эстафету «Навстречу ЧМ по футболу в городе Сочи»

На центральном стадионе города символы акции — флаг и футбольный мяч — передали представители Красноармейского района.

Кроме официальной части в программе праздника по традиции парад делегаций и показательные выступления.

«Это очень хорошее мероприятие, потому что оно будоражит, особенно тех, кто занимается футболом, и тех, кто его любит», — сказал экс-игрок ФК «Кубань» Юрий Китаев.

«Мы очень ждем, я вообще большой болельщик футбола. Я знаю команды наши российские и сборную, она постоянно меняется, правда. Но я знаю и слежу за футболом. Большая гордость за нашу страну, что именно нам выпала такая честь — проводить чемпионат мира в 2018 году», — поделилась баскетболистка Анастасия Евдокимова.

Матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году пройдут в 11 регионах страны. И только на Кубани проводится подобная акция. Организатором мероприятия является министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. Эстафета стартовала в апреле 2016 года в Ейском районе, ее символы уже побывали в 25 муниципальных образованиях края.

«Мы видим активное привлечение детей к занятиям физической культурой, активное участие их в спортивной жизни Краснодарского края и увеличение количества детей, которые приходят в спортивные секции, физкультурно-спортивные организации», — рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вадим Пермяков.

Передача эстафеты завершилась футбольным товарищеским турниром среди мальчиков 8-9 лет. Юные спортсмены пока играют на поле гораздо меньшего размера. И на газоне ребята проводят только два тайма по 10 минут. Конечно, сейчас начинающие футболисты только мечтают об игре в сборной страны и собираются на чемпионат мира в качестве зрителей, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Вернуться на ленту

Источник