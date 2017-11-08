Теннисист из Сочи завоевал серебро международного турнира

Соревнования под эгидой Международной федерации тенниса проходил в ноябре в Новокузнецке.

Участие в турнире Siberia Open принимали спортсмены в возрасте до 19 лет из России, Чехии, Казахстана, Польши и Узбекистана. В составе сборной России выступал житель Сочи Данил Спасибо.

В парном разряде сочинец в паре с Александром Биндой из Саранска дошел до финала, где уступил еще одной российской паре — Егору Носкину и Саврияну Данилову из Подольска, сообщает пресс-служба министерства спорта Краснодарского края.

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