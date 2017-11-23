Теннисистка Елена Веснина приедет в Краснодар на премию «Спортсмен Кубани»

Награждение олимпийской чемпионки по теннису, победительницы турниров «Большого шлема» пройдет 26 ноября.

Традиционно в конце года Федерация спортивных журналистов Кубани объявляет десятку лучших спортсменов, представляющих Краснодарский край. Победителя премии «Спортсмен Кубани» выбирают болельщики в ходе интернет-голосования на портале «Кубанский спорт».

В прошлом году победу с результатом 27,5% одержала воспитанница сочинской школы тенниса Елена Веснина. Теннисистку включили в шорт-лист номинантов и на премию «Спортсмен Кубани — 2017», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Федерации спортивных журналистов Кубани.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в нынешнем сезоне Елена Веснина в паре с Екатериной Макаровой стала победительницей Уимблдона и турниров Женской теннисной ассоциации в Дубае и Торонто в парном разряде.

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