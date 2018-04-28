Теннисистка Елена Веснина в Сочи получила паспорт болельщика ЧМ-2018

Посол чемпионата мира по футболу специально для этого приехала в родной город.

«Это грандиозное событие, это праздник спорта, праздник футбола. И нам очень повезло, что в нашей стране пройдет этот турнир. Я планирую быть в Сочи на одном из матчей группового этапа — Испания против Португалии», — сказала Елена Веснина.

Кроме центра в ТЦ «Море Молл», в котором побывала теннисистка, получить персонифицированную карту зрителя можно в Олимпийском парке, в главной трибуне «Формулы-1», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник