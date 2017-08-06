Теннисистка Мария Шарапова поедет в тур по США в поддержку своей книги

Мемуары российской спортсменки выйдут 12 сентября.

С 12 по 15 сентября 30-летняя Мария Шарапова проведет четыре мероприятия в Нью-Йорке, Огайо и Лос-Анджелесе. На два из них будут продаваться билеты.

Ближайший турнир в календаре теннисистки – «Премьер» в Цинциннати, куда она получила wild card. На Открытом чемпионате США (28 августа – 10 сентября) она сможет сыграть, либо если пройдет квалификацию, либо также по wild card, сообщает Sports.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о планах выпустить автобиографию Шарапова сообщила в ноябре 2015 года. Мемуары теннисистки будут называть «Неугомонная. Моя жизнь до сих пор» (Unstoppable. My Life So Far).

«Я очень рада возможности рассказать вам свою историю. Она будет правдивой, живой и свободной. Я люблю писать с тех самых пор, как поняла, что математика мне не дана, и это помогало мне выражать свои эмоции, когда в детстве мне было не с кем общаться», — отмечала теннисистка.

Мария Шарапова 7 марта 2016 года призналась в употреблении запрещенного для спортсменов препарата мельдония. ITF 8 июня 2016 года дисквалифицировала теннисистку Марию Шарапову на два года за употребление мельдония. Дисквалификация вступила в силу с 26 января 2016 года, когда были взяты допинг-пробы спортсменки. Шарапова впервые примет участие в официальных соревнованиях после дисквалификации 26 апреля.

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