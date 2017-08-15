Теннисистка Мария Шарапова получила приглашение на US Open

Пока не сообщается, сможет ли спортсменка выступить на турнире.

Шарапова получила специальное приглашение (wild card) для участия в основной сетке четвертого в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open. Общий призовой фонд составляет более 50 млн долларов.

При этом не сообщается, сможет ли 30-летняя россиянка выступить на турнире, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мария Шарапова 31 июля выиграла первый матч на турнире в Стэнфорде, после чего снялась с соревнований из-за травмы.

Шарапова 7 марта 2016 года призналась в употреблении запрещенного для спортсменов препарата мельдония. После положительной допинг-пробы спортсменки ООН приостановила сотрудничество с ней. В апреле Министерство спорта России сочло правильными и корректными действия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое приняло решение по мельдонию.

ITF 8 июня дисквалифицировала теннисистку Марию Шарапову на два года за употребление мельдония. Дисквалификация вступила в силу с 26 января 2016 года, когда были взяты допинг-пробы спортсменки. Предполагалось, что вернуться в большой спорт Шарапова сможет 25 января 2018 года. Спортсменка в июне направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение о ее дисквалификации. Суд 4 октября сократил срок дисквалификации российской теннисистки до апреля 2017 года. Женская теннисная ассоциация (WTA) в марте официально разрешила российской спортсменке выступать на турнирах. Шарапова призналась, что возвращение на корт после дисквалификации будет непростым.

В первом матче после дисквалификации, который состоялся на турнире WTA в Штутгарте, Шарапова одержала победу.

Вернуться на ленту

Источник