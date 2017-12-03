Теннисистка Мария Шарапова снимется в женском спин-оффе фильма «Друзья Оушена»

Спортсменка появится в картине в эпизодической роли и сыграет саму себя.

Российская теннисистка Мария Шарапова снимется в женском спин-оффе трилогии «Друзья Оушена». Картина будет носить название «Восемь подруг мисс Оушен». Режиссером является Гэри Росс.

Кроме Шараповой в съемках примет участие американская теннисистка Серена Уильямс. Она также будет играть саму себя.

Планируется, что фильм «Восемь подруг мисс Оушен» выйдет на экраны в 2018 году. Главные роли в нем исполнят Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй и Рианна, сообщает «Интерфакс».

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