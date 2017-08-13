Теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы руки

В первом круге россиянка должна была встретиться с победительницей «Ролан Гаррос» 2017 года Еленой Остапенко из Латвии.

«Я приехала в Цинциннати накануне, готовая к выступлению. Однако, следуя рекомендациям врачей в преддверии Открытого чемпионата США, я, к сожалению, вынуждена отказаться от участия в турнире из-за травмы левого предплечья, которую получила в Стэнфорде. Хочу поблагодарить организаторов турнира за то, что предоставили мне специальное приглашение. Надеюсь, что смогу сыграть здесь в следующем году», — сказала Шарапова.

Мария Шарапова занимает 171-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации и попала в основную сетку турнира благодаря приглашению организаторов.

Турнир в американском Цинциннати проходит до 20 августа. Призовой фонд турнира составляет $7,8 млн, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мария Шарапова получила приглашение на старейший турнир в США. Ранее Шарапова отказалась от участия в турнире в Торонто, который пройдет с 7 по 13 августа. Организаторы предоставили ей wild card, но из-за повреждения левой руки она была вынуждена сняться с соревнований.

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