Теннисистка Шарапова получила приглашение на старейший турнир в США

Соревнования пройдут в Цинциннати с 12 по 20 августа.

Организаторы теннисного турнира в Цинциннати предоставили Марии Шараповой Wild card на участие в соревновании. Также специальные приглашения получили Виктория Азаренко из Беларуси, Слоан Стивенс из США и Маркета Вондроушова из Чехии.

Турнир в Цинциннати проводят с 1899 года. Он признан одним из старейших теннисных соревнований в США. Шарапова была его победительницей в 2011 году, сообщается на сайте турнира.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мария Шарапова получила приглашение на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде, который пройдет с 31 июля по 6 августа.

Шарапова 7 марта 2016 года призналась в употреблении запрещенного для спортсменов препарата мельдония. После положительной допинг-пробы спортсменки ООН приостановила сотрудничество с ней. В апреле Министерство спорта России сочло правильными и корректными действия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое приняло решение по мельдонию.

ITF 8 июня дисквалифицировала теннисистку Марию Шарапову на два года за употребление мельдония. Дисквалификация вступила в силу с 26 января 2016 года, когда были взяты допинг-пробы спортсменки. Предполагалось, что вернуться в большой спорт Шарапова сможет 25 января 2018 года. Спортсменка в июне направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение о ее дисквалификации. Суд 4 октября сократил срок дисквалификации российской теннисистки до апреля 2017 года. Женская теннисная ассоциация (WTA) в марте официально разрешила российской спортсменке выступать на турнирах. Шарапова призналась, что возвращение на корт после дисквалификации будет непростым.

В первом матче после дисквалификации, который состоялся на турнире WTA в Штутгарте, Шарапова одержала победу.

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