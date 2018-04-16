Теннисистка Шарапова примет участие в турнире в Сан-Хосе

Соревнования пройдут с 30 июля по 5 августа.

Турнир относится к категории Premier, призовой фонд соревнований составляет около 800 тыс. долларов. Соревнования — старейший женский турнир из тех, которые проводятся в настоящее время. Впервые он прошел в 1979 году в Сан-Франциско, с 1997 по 2017 годы соревнования проводились в Стэнфорде. В 2018 году турнир впервые пройдет в Сан-Хосе.

Шарапова в пятый раз примет участие в этом турнире. Впервые она сыграла на соревнованиях в Стэнфорде в 2009 году, в 2010 году она показала лучший результат на этом турнире, выйдя в финал соревнований, где уступила белоруске Виктории Азаренко, сообщает ТАСС.

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