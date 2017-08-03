Теннисистка Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде из-за травмы

Спортсменка 2 августа пожаловалась на боль в левом предплечье.

«К сожалению, я должна выйти из этого матча. В конце игры 31 июля я почувствовала боль в левом предплечье. После обследования врач рекомендовал мне не рисковать, чтобы не осложнить травму. Болельщики поддерживали меня в первом матче, и мне хотелось бы продолжить игру, но пришлось принять такое решение», — заявила Шарапова.

Турнир Bank of the West Classic проходит с 31 июля по 6 августа, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мария Шарапова 31 июля выиграла первый матч на турнире в Стэнфорде. Российская теннисистка оказалась сильнее американки Дженнифер Брэйди.

Шарапова 7 марта 2016 года призналась в употреблении запрещенного для спортсменов препарата мельдония. После положительной допинг-пробы спортсменки ООН приостановила сотрудничество с ней. В апреле Министерство спорта России сочло правильными и корректными действия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое приняло решение по мельдонию.

ITF 8 июня дисквалифицировала теннисистку Марию Шарапову на два года за употребление мельдония. Дисквалификация вступила в силу с 26 января 2016 года, когда были взяты допинг-пробы спортсменки. Предполагалось, что вернуться в большой спорт Шарапова сможет 25 января 2018 года. Спортсменка в июне направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение о ее дисквалификации. Суд 4 октября сократил срок дисквалификации российской теннисистки до апреля 2017 года. Женская теннисная ассоциация (WTA) в марте официально разрешила российской спортсменке выступать на турнирах. Шарапова призналась, что возвращение на корт после дисквалификации будет непростым.

В первом матче после дисквалификации, который состоялся на турнире WTA в Штутгарте, Шарапова одержала победу.

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