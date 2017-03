Теннисистка Шарапова выпустит мемуары в сентябре

Российская теннисистка Мария Шарапова 13 марта анонсировала выход своей первой книги.

Об этом она написала в твиттере.

«Только что завершила съемки для обложки моей книги. Так рада, что вы ее увидите! Мемуары выйдут в сентябре», — сообщила спортсменка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о планах выпустить автобиографию Шарапова сообщила в ноябре 2015 года.

«Я очень рада возможности рассказать вам свою историю. Она будет правдивой, живой и свободной. Я люблю писать с тех самых пор, как поняла, что математика мне не дана, и это помогало мне выражать свои эмоции, когда в детстве мне было не с кем общаться», — отмечала теннисистка.

Мария Шарапова 7 марта 2016 года призналась в употреблении запрещенного для спортсменов препарата мельдония. ITF 8 июня 2016 года дисквалифицировала теннисистку Марию Шарапову на два года за употребление мельдония. Дисквалификация вступила в силу с 26 января 2016 года, когда были взяты допинг-пробы спортсменки. Шарапова впервые примет участие в официальных соревнованиях после дисквалификации 26 апреля.

That's a wrap! My memoir out this September. 🙈🙉🙊 pic.twitter.com/0m8S9Ek2QB

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 13 марта 2017 г.

