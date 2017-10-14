Теннисистка Шарапова вышла в финал турнира в китайском Тяньцзине

В полуфинале россиянка победила Пэн Шуай из Китая.

Мария Шарапова выиграла в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. В решающем матче российская теннисистка сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси. Финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине пройдет 15 октября.

Шарапова вышла в финал турнира WTA впервые за 2,5 года. В последний раз она играла в финале в Риме в мае 2015 года. Тогда она победила испанку Карлу Суарес-Наварро, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теннисистка Мария Шарапова 7 марта 2016 года призналась в употреблении запрещенного для спортсменов препарата мельдония. После положительной допинг-пробы спортсменки ООН приостановила сотрудничество с ней. В апреле Министерство спорта России сочло правильными и корректными действия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое приняло решение по мельдонию.

ITF 8 июня дисквалифицировала теннисистку Марию Шарапову на два года за употребление мельдония. Дисквалификация вступила в силу с 26 января 2016 года, когда были взяты допинг-пробы спортсменки. Предполагалось, что вернуться в большой спорт Шарапова сможет 25 января 2018 года. Спортсменка в июне направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение о ее дисквалификации. Суд 4 октября сократил срок дисквалификации российской теннисистки до апреля 2017 года. Женская теннисная ассоциация (WTA) в марте официально разрешила российской спортсменке выступать на турнирах.

В первом матче после дисквалификации, который состоялся на турнире WTA в Штутгарте, Шарапова одержала победу.

Вернуться на ленту

Источник