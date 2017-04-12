Теннисистка Веснина сыграет за сборную РФ на «Кубке Федерации»

Сочинская теннисистка Елена Веснина вошла в состав сборной России на матч командного чемпионата мира по теннису среди женщин «Кубок Федерации» Россия — Бельгия.

Поединок раунда плей-офф состоится 22-23 апреля. Победитель в следующем сезоне получит право выступать в мировой группе «Кубка Федерации».

Матч пройдет в Москве в «Лужниках» на малой спортивной арене.

Елена Веснина занимает 15-е место в мировом рейтинге. Кроме нее в состав сборной России вошли Анастасия Павлюченкова (16-е место), Дарья Касаткина (29) и Анна Блинкова (134), сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

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