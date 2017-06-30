Теннисистка Винус Уильямс стала участницей ДТП

Полиция считает виновником аварии победительницу семи теннисных турниров серии Большого шлема и четырехкратную олимпийскую чемпионку Винус Уильямс, которая нарушила правила дорожного движения.

Она была инициатором ДТП в штате Флорида, столкнувшись с другим автомобилем на перекрестке. Получивший серьезные травмы в результате аварии 78-летний водитель другого транспортного средства Джером Барсо скончался в больнице через две недели после инцидента.

По данным медицинской экспертизы, в крови Уильямс не было обнаружено следов наркотических веществ или алкоголя, сообщает RT со ссылкой на TMZ.

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