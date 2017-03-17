Теннисистки Веснина и Макарова проиграли в полуфинале турнира WTA в парах

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина 17 марта проиграли в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.

Соревнования проходят в американском Индиан-Уэллсе. В матче, который продолжался 1 час 12 минут, россиянки уступили чешкам Катерине Синяковой и Луции Градецкой со счетом 3:6, 3:6.

Ранее Макарова вышла в полуфинал турнира в одиночном разряде. Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 19 марта, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Елена Веснина впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде.

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