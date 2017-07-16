Теннисистки Веснина и Макарова впервые в карьере выиграли Уимблдон

Российские спортсменки в финале турнира не проиграли ни одного гейма.

Екатерина Макарова и Елена Веснина разгромили представляющую Китайский Тайбэй Хаочин Чань и румынку Монику Никулеску со счетом 6:0, 6:0. Матч длился 54 минуты. Россиянки реализовали 6 брейк-пойнтов из 14 и отыграли оба брейк-пойнта соперниц. Ни у одной из пар не было ни эйсов, ни двойных ошибок, сообщает «Чемпионат.com».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сочинская теннисистка Елена Веснина не смогла пройти в третий круг турнира Уимблдон в одиночном разряде.

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