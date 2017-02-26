Теннисистки Веснина и Макарова выиграли турнир в Дубае в парах

Российские спортсменки Екатерина Макарова и Елена Веснина 25 февраля победили в парном разряде на турнире Женской теннисной ассоциации в Дубае.

В финальном матче россиянки победили чешку Андреу Главачкову и китаянку Пэн Шуай со счетом 6:2, 4:6, 10:7. Матч несколько раз прерывался из-за погодных условий. Общий призовой фонда турнира составил 2,36 млн долларов.

Веснина и Макарова в парном разряде побеждали на Открытом чемпионате Франции (2013), Открытом чемпионате США (2014), Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и на Итоговом турнире WTA (2016), сообщает ТАСС.

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