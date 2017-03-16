Теннисистки Веснина и Макарова вышли в полуфинал турнира WTA в парах

Российские спортсменки Елена Веснина и Екатерина Макарова 16 марта в парном разряде вышли в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Соревнования проходят в американском Индиан-Уэллсе. В матче четвертьфинала россиянки обыграли японку Сюко Аояме и китаянку Ян Чжаосюань со счетом 6:2. 6:1. На корте соперницы провели 54 минуты.

В финале Веснина и Макарова сыграют с Катериной Синяковой и Люцией Градецкой из Чехии, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Елена Веснина 15 марта вышла в 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

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