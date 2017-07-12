Теннисистки Веснина и Макарова вышли в полуфинал Уимблдона

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова 12 июля в четвертьфинале обыграли австралийскую пару Эшли Барти и Кейси Деллакуа.

Матч продолжался 1 час 49 минут и завершился со счетом — 6:4, 4:6, 6:4.

За выход в финал россиянки сыграют с победительницами встречи Анна-Лена Гренефельд/Квета Пешке — Чань Юнжань/Мартина Хингис, сообщает «Спорт FM».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сочинская теннисистка Елена Веснина не смогла пройти в третий круг турнира Уимблдон в одиночном разряде.

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