Теперь мы никогда не свернем с пути наших реформ – Мирзиёев

“Все это – вне зависимости от национальности, языка и вероисповедания, каждый наш соотечественник думает, что может это сделать, на примере своего жизненного и семейного, великие перемены, происходящие в нашей стране, не является ли это признаком того, что они это явно чувствуют?

Миллионы наших соотечественников принимали активное и достойное участие в общественных дебатах, проходивших в период от обсуждения проекта нашей конституции до его принятия .

С этой точки зрения, Мы имеем все основания сказать, что настоящим автором нашей обновленной Конституции был наш народ.

Самое главное, что мы никогда не повернем назад с пути наших реформ, только и только на основе новой системы “человек – общество – государство”. Мы будем двигаться вперед!” – сказал глава нашего государства.

Конечно, голосование нашего народа на референдуме,высокое доверие,выраженное им,налагает на всех нас большую ответственность,подталкивает нас к новым высотам в угоду нашей стране,еще более ускоряет реформы.отмечено,что он дает большие энергии и вдохновения.

«От всей души выполнив свой высокий гражданский долг, активно выступает с практическими предложениями и инициативами, идеями и мнениями в принятии нашего Основного Закона. Преклоняюсь перед нашим многонациональным, смелым и благородным человек, которые участвовали”, – сказал Президент.