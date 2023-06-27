Теперь поступившим в вузы «Топ-100» будут выделяться средства из фонда «Надежда страны» без дополнительных экзаменов.

Теперь юноши, поступившие в вузы “Топ-100” средства фонда «Эл-Юрт Умид» будут выделены нашим девушкам без дополнительных экзаменов.

Об этом сообщил Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями Джизакской области.

“Топ мира” – Увеличивается количество наших юношей и девушек, поступающих в 100 вузов по грантам. Необходимо поддержать этих талантливых молодых людей, которые являются «Золотым фондом» нашей страны.

Теперь им будут выделяться средства из фонда «Надежда страны» без дополнительных экзаменов.

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Нашим детям, получившим университетский грант «Топ-500», будут полностью возмещены расходы на авиабилет и общежитие. На эти цели ежегодно выделяется 200 миллионов долларов», — сказал кандидат.