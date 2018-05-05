Тепловой аэростат «Россия» совершит перелет через Керченский пролив

Первый в истории перелет через Керченский пролив в честь Дня Победы планируется осуществить 6 мая.

В зависимости от направления ветра перелет осуществится либо с площади Ленина в Керчи, с приземлением на побережье Краснодарского края, либо из поселка Ильич Темрюкского района — в этом случае посадка планируется в Керчи. Таким образом тепловой аэростат «Россия» символически соединит Краснодарский край и Республику Крым.

Организаторы рассказали, что кадры съемок войдут в документальный фильм «Поднять Россию», который заявлен на президентский грант. По их словам, это станет одним из наиболее ярких событий в дни празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В месте старта или приземления аэростата на территории Кубани будут организованы торжественные акции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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