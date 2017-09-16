Терешкова и Савицкая примут участие в отборе будущих военных летчиц в Краснодаре

Отбор абитуриенток для обучения в Краснодарском высшем военном училище летчиков завершится 24 сентября.

«В состав приемной комиссии Краснодарского высшего военного училища летчиков войдет первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Светлана Савицкая, заслуженный военный летчик Российской Федерации, Герой Советского Союза Николай Антошкин и 102-кратная рекордсменка мира, летчик-испытатель 1-го класса Марина Попович», — сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что на рассмотрении приемной комиссии находится более 100 личных дел кандидаток, поступивших из военных комиссариатов более чем 30 субъектов РФ. На обучение примут лишь 15 девушек.

Отбор девушек будет проходить по результатам сдачи ЕГЭ, профессионально-психологического отбора, военно-летной комиссии (ВЛК) и нормативов по физической подготовке. Средний бал ЕГЭ среди кандидаток превышает 266 баллов.

«При этом к ним будут предъявляться достаточно жесткие требования. Так, например, во время прохождения ВЛК им предстоит пройти не менее 16 дополнительных медицинских исследований, а также выдержать испытание барокамерой», — говорится в сообщении министерства обороны РФ. Кроме того, абитуриенткам предстоит на скорость пробежать стометровку и километровую дистанцию, а также сдать норматив на силу.

Уточняется, что набор первых в истории девушек-летчиц в Краснодарское авиационное училище закончится 24 сентября, присяга пройдет 30 сентября, а с 1 октября начнется обучение.

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова — единственный многопрофильный вуз России, готовящий военных летчиков для ВВС, стран дальнего и ближнего зарубежья, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году Краснодарское авиационное училище впервые в новейшей российской истории начнет готовить военных летчиц.

Вернуться на ленту

Источник