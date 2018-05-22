Территорию «Большого острова» Краснодара перевели в зону зеленых насаждений

Соответствующие изменения в правила землепользования и застройки приняли 22 мая на 55-м заседании городской думы Краснодара.

«Предлагаемые изменения в территориальном зонировании позволят в полном объеме сохранить «Большой остров» как зеленую зону и не допустить его застройки в будущем», — сказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Михаил Фролов.

Таким образом правила землепользования и застройки приводят в соответствие с генеральным планом Краснодара. До этого «Большой остров» значился как «зона зеленых насаждений общего пользования» и «общественно-деловая зона местного значения». Теперь у острова будет только один вид территориального зонирования — зона зеленых насаждений общего пользования.

Ранее соответствующее решение приняли на заседании комиссии по землепользованию и застройке, провели публичные слушания, краснодарцы эти предложения поддержали, сообщает пресс-служба администрации города.

«Большой остров» — зеленый массив площадью 195 га в Краснодаре, требующий благоустройства. Ранее здесь планировалось реализовать коммерческий проект, но по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева территорию вернули жителям краевого центра.

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