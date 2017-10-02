Террористы взяли на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

Группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на агентство, близкое к боевикам, пишет РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трагедия произошла на фестивале кантри-музыки Route 91 Harvest. Стрелок, предположительно, открыл огонь с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Преступник был один и являлся местным жителем, его убили во время полицейской операции.

После происшествия на концерте были госпитализированы 406 человек. Сообщалось о 50 погибших. В Ростуризм не поступала информация о пострадавших в Лас-Вегасе российских туристах.

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