Тещу президента Южной Кореи арестовали

Чхве Ин Сон, свекровь действующего президента Южной Кореи Юн Сок- Йол была арестована за отклонение апелляции на ее осуждение за подделку документов. 76-летняя женщина потеряла сознание после оглашения приговора, сообщает Yonhap.

Отмечается, что приговор был вынесен в 2021 году, после чего подсудимый был приговорен к одному году лишения свободы, однако его не арестовывали до принятия решения по апелляции, а Чхве Ин Сун свою вину не признает.

Чхве Ин Сун, свекровь президента страны, имеет залог в размере 34,7. миллиарда вон (около 27 миллионов долларов) признан виновным в подделке сертификата. Этот документ был использован для покупки земли в Соннаме в 2013 году. Суд признал это тяжким преступлением.

Свекровь президента Южной Кореи ранее фигурировала в другом уголовном деле – в 2015 году, в связи с мошенничеством при получении пособий по государственному медицинскому страхованию. Суд первой инстанции приговорил его к 3 годам лишения свободы, но позже оправдал.