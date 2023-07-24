Тех, кто незаконно производит продукцию под брендом предпринимателя, привлекают к ответственности

24 июля с.г. Узбекистана в Законодательной палате Олий Мажлиса состоялось очередное заседание фракции. Сначала обсуждался проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».

Как уже упоминалось, в последние годы в нашей стране реализуются последовательные меры по развитию предпринимательства и здоровой конкурентной среды в экономике, защите прав потребителей и интеллектуальной собственности, охране здоровья населения. Также законопроектом предусмотрена прямая уголовная ответственность за незаконное производство или распространение этилового спирта, алкогольной и табачной продукции.

В законопроекте предлагается усилить ответственность за такие административные правонарушения, как производство и реализация продукции с использованием товарного знака предпринимателя незаконным путем, а также за нарушение санитарного и ветеринарного законодательства.

Члены фракции обсудили на заседании законопроект, одобрили законопроект, отметив, что он соответствует программным целям и задачам партии и полностью в соответствии с интересами электората партии.

Также были рассмотрены иные вопросы, включенные в повестку дня собрания.