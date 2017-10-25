Техническим директором Краснодарского филиала «Ростелекома» стал Дмитрий Широков

В этой должности он будет отвечать за развитие и эксплуатацию телекоммуникационной инфраструктуры компании в Краснодарском крае и Адыгее.

Дмитрий Широков родился 13 июня 1986 года в Волгоградской области. В 2006 году окончил Волгоградский государственный технический университет. С 2006 по 2010 год работал в компаниях, занимающихся строительством объектов связи и энергетики. Придя в 2010 году в «ЭР-Телеком Холдинг», успел поработать в четырех филиалах компании, занимая должности от инженера по качеству до технического директора, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

«Хочу поздравить Дмитрия с тем, что он присоединился к команде нашего филиала. Уверен, что его опыт и компетенции в совокупности с возможностями «Ростелекома» станут мощным драйвером для усиления позиций компании на рынке телеком-услуг», — сказал директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Новый технический директор Краснодарского филиала отметил, что приложит все усилия для развития сети.

«Современная и надежная техническая инфраструктура — фундамент для качественных услуг. А довольный клиент — главная оценка ее работы. Приложу максимум усилий, чтобы сеть развивалась, и наши пользователи оставались довольными», — подчеркнул Дмитрий Широков.

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