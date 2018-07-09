Технику со стройки Крымского моста используют для возведения переправы через Обь

Об этом стало известно 9 июля.
Тяжелое сваебойное оборудование, с помощью которого специалисты возводили мост через Керченский пролив, начали устанавливать на берегу реки Оби.
Сейчас на месте ведутся проектные работы. Строительством переправы от Салехарда до Надыма займется кировская компания «Мостоотряд-46», сообщает телеканал «360».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», о темпах сооружения железнодорожной части Крымского моста рассказал журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих.
Все новости по теме:
Строительство Крымского моста
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту