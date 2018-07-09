Технику со стройки Крымского моста используют для возведения переправы через Обь

Об этом стало известно 9 июля.

Тяжелое сваебойное оборудование, с помощью которого специалисты возводили мост через Керченский пролив, начали устанавливать на берегу реки Оби.

Сейчас на месте ведутся проектные работы. Строительством переправы от Салехарда до Надыма займется кировская компания «Мостоотряд-46», сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о темпах сооружения железнодорожной части Крымского моста рассказал журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих.

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Строительство Крымского моста

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