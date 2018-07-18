Технологию Fan ID распространят на спортивные мероприятия в России

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением распространить технологию, использовавшуюся на чемпионате мира по футболу, на предстоящие культурно-спортивные и массовые мероприятия.

Вице-премьер Ольга Голодец, курирующая сферу спорта, обратилась к главе государства с просьбой распространить принцип Fan ID на другие мероприятия, организатором которых будет выступать Россия. Она отметила, что это помогло бы принимать иностранных гостей.

Владимир Путин предложение поддержал. Он отметил, что такая возможность обсуждается.

Как сообщила Голодец, всего Россию во время ЧМ-2018 посетили около 3 млн иностранных болельщиков, пишет «Российская газета».

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о возможном упрощении порядка выдачи российских виз для семей владельцев паспорта болельщика Fan ID на ЧМ-2018 до конца года.

«Распространение режима безвизового въезда для близких родственников, членов семей болельщиков не планируется. Вместе с тем прорабатывается вопрос о введении упрощенного порядка выдачи виз для указанной категории граждан на основании личных просьб, ходатайств владельцев персонифицированной карты зрителя», — цитирует Захарову ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные. В общей сложности в рамках мундиаля было сыграно 64 матча.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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