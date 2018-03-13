Технополис «Эра» в Анапе откроют на месте санатория «Десантник»

Его территория принадлежит Министерству обороны РФ.

Бывший санаторий «Десантник» является филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Санаторно-курортный комплекс «Анапский»» Министерства обороны РФ. Сейчас он закрыт на реконструкцию. У санатория есть собственный пляж. Общая площадь земельного участка составляет 8,19 га, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе создадут военный технополис. Руководить военным инновационным технополисом Министерства обороны будет президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Проект 23 февраля презентовали Владимиру Путину. В технополисе откроют школу-лагерь для одаренных детей.

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